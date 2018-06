Peru maakt einde aan WK-droom Van Marwijk en Van Bommel

Door Yorick Groeneweg



Door de uitschakeling van Australië op het WK kan Van Bommel redelijk op tijd aan zijn nieuwe klus als hoofdtrainer van PSV beginnen. Morgenochtend om half elf is in Eindhoven de eerste training van de voorbereiding op een nieuw seizoen in de eredivisie. Dat haalt Van Bommel niet, hij is donderdag in Eindhoven.



Van Bommel (41) is bij PSV de opvolger van Phillip Cocu, die naar de Turkse topclub Fenerbahçe vertrekt. Na de aanstelling van de oud-speler, die op dat moment overigens al op het WK was, gaf algemeen directeur Toon Gerbrands aan dat de nieuwe trainer na een eventuele uitschakeling van Australië zo snel mogelijk naar Brabant zou terugkeren. Het geeft aan hoe gebrand Van Bommel is om als hoofdtrainer direct goed te beginnen.



Lastig genoeg

Ambitieus was ook de start van de Aussies op het WK. Van Frankrijk, toch een favoriet, werd maar net verloren (2-1) en Denemarken (1-1) werd op een gelijkspel gehouden. Om door te gaan moest Australië de laatste groepswedstrijd winnen van het al uitgeschakelde Peru en vervolgens hopen dat Frankrijk de Denen zou verslaan. Dat eerste was al lastig genoeg, zo bleek vanmiddag in Sotsji.



Van Marwijk en Van Bommel lieten Australië vol op de aanval spelen, maar Peru scoorde direct uit de eerste kans. André Carrillo maakte met een prachtige volley 0-1, op aangeven van aanvoerder Paolo Guerrero. De vele Zuid-Amerikaanse fans op de tribunes waren tot tranen toe geroerd. Niet zo gek, Peru scoorde 36 jaar geleden voor het laatst op een WK.



Kort na rust besliste Guerrero het duel met een raak schot uit de draai. Van Marwijk en schoonzoon Van Bommel - als bondscoach en speler in 2010 met Oranje nog finalist - gunden Tim Cahill daarna nog zijn eerste speelminuten op dit WK. Ook met de 38-jarige veteraan konden de Socceroos het tij in groep C niet meer keren.