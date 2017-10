Peru roept gehavende Feyenoorder Tapia op voor play-off WK

Peru eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep als vijfde en plaatste zich daarmee voor de play-off om een plek op het WK in Rusland. Tegenstander is Nieuw-Zeeland, dat zoals verwacht het beste land in Oceanië werd. Bij de 'All Whites' speelt Ryan Thomas van PEC Zwolle.



Nieuw-Zeeland ontvangt Peru op 11 november in Wellington, vier dagen later is de return in Lima. Peru deed in 1982 voor het laatst mee aan het WK, Nieuw-Zeeland in 2010.