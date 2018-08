Peru zonder Tapia en Guerrero tegen Oranje

Tapia is op de weg terug na een blessure, terwijl Guerrero onlangs binnen de Braziliaanse competitie overstapte van Flamengo naar Internacional. De aanvoerder en topschutter aller tijden van de nationale ploeg wil zich voorlopig focussen op zijn nieuwe club.



Peru is op woensdag 6 september in Amsterdam de eerste tegenstander van Oranje in het nieuwe seizoen. Het vriendschappelijke duel in de Johan Cruijff Arena staat voornamelijk in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder, die tijdens zijn 134ste interland afzwaait.



De Peruanen oefenen op 9 september in Sinsheim ook tegen Duitsland, de onttroonde wereldkampioen van 2014. Oud-PSV'er Jefferson Farfán is de bekendste speler in de selectie van Gareca. Op het WK in Rusland bleef Peru steken in de groep.