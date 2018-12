Peter Bosz nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

Door Maarten Wijffels



Leverkusen kiest voor een trainerswissel halverwege het seizoen vanwege de tegenvallende eerste seizoenshelft. ,,We staan te laag op de ranglijst en denken dat er meer uit de huidige spelersgroep valt te halen,’’ zei technisch directeur Simon Rolfes zaterdagmiddag al voor de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC. Die werd met 3-1 gewonnen, maar zelfs vier zeges in de laatste vijf duels konden Herrlich niet meer redden. Tussen de spelersgroep en de oud-speler van Bayer klikte het al langer moeizaam.



Bosz, die zijn vaste assistent Hendrie Krüzen meeneemt, zat iets meer dan een jaar zonder werk na zijn eigen ontslag vorig najaar bij Borussia Dortmund. Hij werd ook dit seizoen nog doorbetaald door de huidige koploper van de Bundesliga en nam de tijd zich te oriënteren op een volgende baan. Tal van clubs toonden de afgelopen tijd interesse, waaronder in de herfst ook al Leverkusen, maar Bosz wilde sowieso wachten tot de winterstop om ergens in te stappen. De Duitse club hengelde ook in zijn Ajax-tijd naar Bosz, maar toen koos hij voor de aanbieding van Dortmund.



De clubleiding van Leverkusen, onder wie ook oud-international Rudi Völler, wil Bosz, omdat men gecharmeerd is van zijn aanvallende manier van voetballen. Bayer heeft tal van jonge, creatieve, zeer talentvolle middenvelders en aanvallers zoals de Duitse internationals Julian Brandt en Kai Havertz en linksbuiten Leon Bailey. Herrlich vond het lastig om hen samen te laten renderen, maar zaterdag bij de overtuigende 3-1 zege tegen Hertha BSC stelde hij ze allemaal op. Hij kon er zijn baan echter niet meer mee redden. Bosz begint op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, de nummer 3 in de stand. Zijn derde wedstrijd is begin februari thuis tegen Bayern München. In de Europa League speelt Leverkusen in de eerste knock-outronde tegen het Russische Krasnodar.