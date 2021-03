Peter Bosz op straat gezet door Bayer Leverkusen

Video Genegeerd bij Oranje, maar juichen als een leeuw: Weghorst bijt van zich af na jubileum­goal

20 maart Er was deze week meer dan genoeg te doen rondom Wout Weghorst, die ondanks zijn geweldige prestaties in de Bundesliga níét werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij heeft tijdens Werder Bremen - VfL Wolfsburg (1-2) zijn sportieve gram gehaald. Elders was er een doelpuntrijke zege voor Eintracht Frankfurt en een pijnlijke tik voor Borussia Dortmund.