Peters over interland tegen Maradona: ‘Hij speelde Neeskens helemaal kapot’

De eerste indruk kan wel eens totaal verkeerd zijn, zegt Jan Peters. ,,Ik zag een klein kereltje het veld opstappen. Een soort rolmops. We kenden hem niet. Maar na de wedstrijd was alles anders. Diego Maradona, die was van de buitencategorie. Die balcontrole. Die techniek. De dribbels. De bal was nooit verder dan tien centimeter van zijn voet. Fenomenaal.’’



Peters, 31-voudig international van Oranje, verhaalt over de eerste kennismaking van het Nederlandse voetbal met Maradona. Het decor is het Wankdorf Stadion in Bern, gevuld met 40.000 toeschouwers. FIFA viert er op 22 mei 1979 het 75-jarig bestaan met een reprise van de WK-finale van 1978.