Phil Neville en Giggs willen Koeman opvolgen bij Everton

Koeman werd na een dramatische seizoensstart gisteren ontslagen door The Toffees. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door jeugdcoach David Unsworth.



In Britse media worden Burnley-manager Sean Dyche en de bij Bayern München ontslagen Carlo Ancelotti genoemd als mogelijke opvolgers van Koeman. Ryan Giggs sprak zelfs openlijk zijn interesse uit in de vacature. ,,Everton is een fantastische club met een geweldige historie", zei de clubicoon van Manchester United gisteren tegenover Sky Sports. ,,Net als Leicester City is het een club waar ik graag zou willen werken."



Aan dat rijtje voegt Phil Neville zich vandaag toe. De voormalig aanvoerder van Everton zit sinds zijn vertrek bij Valencia in 2016 zonder club. Neville was in de sinaasappelstad assistent van zijn broer Gary. In 2013 maakte Phil Neville zijn interesse ook al kenbaar bij voorzitter Bill Kenwright. De club koos toen voor Roberto Martínez, die in 2016 zijn plek af moest staan aan Koeman.