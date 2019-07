Phillip Cocu nieuwe trainer van Derby County

Cocu stopte in juni 2018 als trainer bij PSV. Daarna volgde een avontuur als coach bij Fenerbahce, dat eindigde na een snelle breuk. Nu gaat hij naar een club die op het tweede niveau in Engeland actief is en plannen heeft om zo snel mogelijk naar de Premier League te promoveren.

Lees ook Cocu denkt na over serieuze interesse Derby County Lees meer

Met Van der Weerden werkte Cocu al samen bij PSV en Fenerbahce en dat hij meegaat, is geen verrassing. De band tussen de twee geldt als onverbrekelijk. Ook Scheepers wordt door Cocu al jaren op waarde geschat. Hij is bij de jeugdopleiding van PSV in de afgelopen jaren een belangrijke schakel geweest bij de ontwikkeling van talenten.

Scheepers begeleidde bijvoorbeeld talenten die qua niveau nog tussen de A-selectie en Jong PSV in zaten en was de ‘rode draad’ bij Jong PSV, waar hij assistent-coach was. Dat was hij tijdens alle zes jaren waarin de ploeg betaald voetbal speelt.