Pickford tekent tot 2024 bij Everton

Uitschakeling Carabao Cup Mourinho: Zonder verlenging zijn favoriete teams in het nadeel

8:06 Manchester United verloor gisteren in de Carabao Cup na penalty's van het Derby County van coach Frank Lampard, maar United-coach José Mourinho kon zich er moeilijk druk over maken. ,,De Carabao Cup is niet langer een zorg. Het was de kleinste competitie waar we in uitkwamen en spelen er niet meer in tot volgend seizoen."