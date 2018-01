Pieters en Martins Indi terug bij Stoke City

Russell heeft tijdelijk de leiding na het ontslag van hoofdcoach Mark Hughes vorige week.



Martins Indi kwam begin december voor het laatst in actie. De oud-Feyenoorder ontbrak sindsdien wegens een liesblessure. Linkerverdediger Pieters liep op 1 januari, in de ontmoeting met Newcastle United, een hamstringblessure op.



,,Erik en Bruno hebben weer volledig meegedaan'', aldus Russell. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen of ze maandag van de partij zijn, maar de voortekenen zijn goed.''



Stoke City, waar ook Ibrahim Afellay voetbalt, staat met twintig punten op de achttiende plaats in de Premier League.