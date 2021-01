Pieters met Burnley onderuit bij West Ham, Veltman verrast Leeds met Brighton

SamenvattingErik Pieters is er met Burnley niet in geslaagd om afstand te nemen van de onderste regionen. Op bezoek ging de Nederlandse verdediger met 1-0 onderuit tegen West Ham United. Ook Leeds United verloor, van Brighton & Hove Albion: 0-1.

In het London Stadium was de eindstand al na negen minuten bepaald. Michael Antonio opende de score voor West Ham, dat een tot dusver een uitstekend seizoen kent. De ploeg van David Moyes won al zeven keer; afgelopen jaargang was dit tien keer over in 38 duels.

Laagvlieger Burnley, waar Erik Pieters de hele wedstrijd speelde, ging in de achtervolging. Maar Burnley heeft veel moeite om het net te vinden (het scoorde pas negen keer). De thuisploeg leek een handje te helpen via Aaron Cresswell die een voorzet achter zijn eigen doelman werkte. West Ham kwam met de schrik vrij, toen de scheidsrechter de treffer afkeurde wegens buitenspel. Het bleef dus 1-0.

Ook in de tweede helft lukte het de ploeg van Sean Dyce niet om langszij te komen. Invaller Dwight McNeil kwam het dichtst bij de gelijkmaker, maar de invaller raakte met zijn voorzet de lat. Zo boekte West Ham alweer de achtste zege van het seizoen met de vijfde plek van Everton, dat drie punten voor staat, in zicht. Burnley kwam voor het vierde duel op rij niet tot scoren en blijft onderin bungelen met een zeventiende plek.

Brighton neemt afstand van Fulham

Joël Veltman had met Brighton & Hove Albion een pittige klus te klaren: Leeds United, dat in de middenmoot bivakkeert. Brighton had al negen duels op rij niet gewonnen. Toch lukte het de bezoekers om op voorsprong te komen. Neil Maupay leidde Brighton, waar Davy Pröpper op de bank bleef, na iets meer dan een kwartier speler naar de 0-1.

Leeds dat 65 procent balbezit had over de gehele wedstrijd slaagde er niet in om doelman Robert Sanchez te verschalken. Zo won Brighton voor het eerst sinds 21 november weer een wedstrijd in de Premier League en klom het naar de zestiende plek op de ranglijst. Leeds staat op een twaalfde plaats.

Volledig scherm Joël Veltman in duel met Raphinha van Leeds United. © EPA

Broodnodige zege West Brom

West Bromwich Albion heeft zaterdag in de strijd tegen degradatie een belangrijke zege geboekt op Wolverhampton Wanderers. De ploeg van trainer Sam Allardyce trok in een doelpuntrijk duel uiteindelijk aan het langste eind: 2-3.

West Brom beleefde een droomstart aan het duel in de Premier League. Matheus Pereira opende na acht minuten al de score met een rake strafschop. Vlak voor rust stelde Wolves orde op zaken door doelpunten van Fábio Silva en Willy Boly.

Volledig scherm West Bromwich Albion-speler Matheus Pereira (links) was met twee treffers de gevierde man bij zijn ploeg op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. © AP In de tweede helft was daar echter wederom Pereira vanaf elf meter, nadat Semi Ajayi zijn ploeg even daarvoor al op gelijke hoogte had gebracht. Het betekent de eerste competitiezege voor ‘Big Sam’ als trainer van West Brom. De 66-jarige oefenmeester nam halverwege december het stokje over van de ontslagen Slaven Bilić. Bij Wolves zat Ki-Jana Hoever de gehele wedstrijd op de bank.

West Brom staat na de zege op Wolves met elf punten op plaats negentien in de Premier League, drie punten achter nummer zeventien Brighton & Hove Albion. Wolves wist slechts twee van de laatste tien competitieduels te winnen en is daardoor weggezakt naar plaats veertien op de ranglijst.

