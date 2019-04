Pijnlijke avond voor Lyon en Memphis in Franse beker

De bezoekers kwamen vlak voor de rust op voorsprong door een treffer van M'Baye Niang. Bertrand Traoré maakte kort na de rust gelijk. Benjamin André (1-2) en Moussa Dembélé (2-2) kwamen daarna eveneens tot scoren. Rami Bensebaini zorgde in de 81ste minuut voor de verrassende winst.



Lyon staat derde in de Franse competitie, Stade Rennes negende. Afgelopen vrijdag won Lyon nog met 0-1 in Rennes. Depay werd in dat duel als basisspeler in de 84e minuut gewisseld. Kenny Tete, die onlangs bij Oranje geblesseerd raakte, ontbrak opnieuw bij Lyon.



Paris Saint-Germain speelt woensdag in de andere halve finale thuis tegen FC Nantes.