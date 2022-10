Pijnlijke maand voor Mark van Bommel: vierde nederlaag in zes duels met Royal Antwerp

De Zwitserse spits moest samen met Janssen voor gevaar zorgen in de laatste tien minuten, maar Antwerp slaagde daar niet in. In de zes minuten extra tijd kreeg Charleroi zelfs nog twee grote kansen op de 2-0. In de 96ste minuut was Janssen echter toch nog heel dichtbij de 1-1, maar zijn kopbal ging tegen de lat en zijn omhaal in de rebound ging vervolgens naast. Zo kwam Charleroi met de schrik vrij en is er opnieuw frustratie bij Antwerp, dat dus slechts zes van de mogelijke achttien punten pakte in oktober.