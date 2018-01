Pim Verbeek bijna onsterfelijk als bondscoach van Oman

Door Mikos Gouka



,,De Golf Cup of Nations is het WK voor het Midden Oosten," zegt Verbeek. ,,Iedereen is hier bezig met het toernooi, toen wij de halve finale wonnen van Bahrein vierde Oman groot feest."



Als ook de eindstrijd wordt gewonnen van de Verenigde Arabische Emiraten, dan vaart in Oman min of meer het schip met de gouden munten binnen. Verbeek geniet van het ongekende enthousiasme. ,,Niemand verwachtte iets van ons," zegt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard, Australië en Zuid-Korea. ,,Maar we doen het fantastisch. De Verenigde Arabische Emiraten zijn favoriet, maar vlak ons zeker niet uit. Oman heeft een prima ploeg en we voelen ons ijzersterk. Mijn spelers weten dat hier alles draait om winnen en dit is onze kans om geschiedenis te schrijven."