Piraterij brengt overname Newcastle United in gevaar

Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de zogenaamde owners’ and directors’ test ervoor staat. Weinig is in zoveel nevelen gehuld als de keuring van potentiële eigenaars van clubs in de hoogste Engelse divisie. In een wereld waarin vrijwel alles uitlekt, komt over deze toets door advocaten niets naar buiten. Newcastle United verkeert daarom tot nader orde tussen hoop en vrees.



Kenners verwachten groen licht van de Premier League, maar gezien de achtergrond van de hoofdrolspeler in de overname houden ze een flinke slag om de arm. Kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië heeft volgens Amnesty International, de CIA en de Verenigde Naties bloed aan zijn handen. Op de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in de ambassade in Istanboel zitten zijn vingerafdrukken.