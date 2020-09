Pirlo heeft trainersdiploma binnen dankzij scriptie met hoofdrollen voor Van Gaal en Cruijff

ligue 1 Monaco voegt zich met zege weer bij koplopers Rennes en Lille

13 september AS Monaco heeft zich in Ligue 1 van Frankrijk naast de koploper Stade Rennes en Lille genesteld. De club van voormalig Bayern-coach Niko Kovac won in eigen huis van FC Nantes (2-1). De drie leiders hebben nu zeven punten uit drie duels. De competitie is nog wat onoverzichtelijk. Zo speelden kampioen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille pas eenmaal.