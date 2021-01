Pirlo kritisch op beginfase Juve: ‘We voelden nog steeds de angst na Fiorentina’

Vlak voor de jaarwisseling kreeg Juve in eigen huis een pak slaag van Fiorentina: 0-3. Het leidde tot angst in de selectie. ,,We startten wat timide en nerveus aan de wedstrijd, het was zeker niet ons beste optreden’’, oordeelde Pirlo in gesprek met DAZN. ,,We waren vooral angstig als hun aanvallers op ons afkwamen. Gelukkig kregen we gedurende de wedstrijd meer vertrouwen.’’