Pirlo zwaait af met grote sterren op 'Avond van de Meester'

Pirlo's carrière begon zoals gezegd in Brescia, waar hij al snel opviel met zijn altijd kalme spel. Na drie seizoenen pikte Internazionale hem in 1998 op, maar dat werd geen succes. Hij speelde er 32 wedstrijden, maar na verhuurperiodes aan Brescia en Reggina werd hij in de zomer van 2001 voor 17 miljoen verkocht aan AC Milan. Daar beleefde Pirlo tien mooie en succesvolle jaren, op het middenveld met Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf en Kaká. Hij won tien prijzen met de Rossoneri, waaronder de Champions League in 2003 en 2007. In de zomer van 2011 dacht AC Milan dat het beste er wel af was bij Pirlo en liet het de spelmaker gratis vertrekken naar Juventus. Daar liet Pirlo met vier landstitels in vier seizoenen zien dat de sleet er nog lang niet op zat. In de zomer van 2015 vertrok Pirlo naar New York City FC, waar hij nog drie seizoenen speelde. Op 5 november 2017 speelde hij zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Pirlo was in 754 wedstrijden voor zijn clubs goed voor 73 goals en 93 assists.