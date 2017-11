Pochettino blij dat hij 'uitmuntende professional' Vorm kans kan geven

De Fransman liep een bovenbeenblessure op in het Champions Leagueduel met Real Madrid van afgelopen woensdag. Trainer Pochettino zegt dat hij blij is dat hij Vorm een kans kan geven, mede omdat de doelman de club trouw bleef, ondanks dat hij afgelopen seizoen slechts vijf wedstrijden speelde.



,,Hij is een professional. Spelers als Vorm vechten en hebben een grote kwaliteit. Dat is gelijk mijn probleem. Het is moeilijk om te zeggen: 'Jij speelt en jij niet'", aldus Pochettino op een persconferentie. ,,Hij klaagt door goed te presteren tijdens de trainingen. Dat is zijn manier. Hij laat zien dat hij het verdient om te spelen. Zo moet je klagen, niet door op de deur te kloppen."