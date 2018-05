Pochettino dé favoriet om Zidane op te volgen bij Real

Guti

Toen Zinedine Zidane januari 2016 werd aangesteld als hoofdtrainer had de Fransman weinig ervaring. Hij was alleen assistent bij de hoofdmacht geweest en had Real Madrid B onder zijn hoede. De Koninklijke kan met de aanstelling van Guti op dezelfde voet verder. De voormalig middenvelder van de Madrileense club is nu trainer van onder-19 van Real.

Antonio Conte moet bij Chelsea vrezen voor zijn job. Maurizio Sarri, die zijn baan bij Napoli opzegde, is favoriet om hem op te volgen. Conte leidde Chelsea in zijn eerste jaar naar de landstitel, maar afgelopen seizoen werd CL-voetbal misgelopen.

De Fransman is na 22 jaar Arsenal beschikbaar. Bij de Londense club was Arsène Wenger echter niet van de grote aankopen. Al kocht Real afgelopen seizoen niet veel spelers, maar de Spaanse club is niet vies van een mega-aankoop. De Koninklijke wordt gelinkt met een recordaankoop van PSG-ster Neymar.

Is de favoriet bij Spaanse media. Mauricio Pochettino heeft echter een contract tot medio 2023 bij Tottenham Hotspur. Volgens de Madrileense sportkrant Marca zou hij echter een Real-clausule hebben laten opnemen in zijn contract. De Argentijn leidde Tottenham Hotspur drie jaar op een rij naar CL-voetbal. Pakte echter bij Espanyol, Southampton en Spurs nog geen tastbare prijs. Is wel Spaans sprekend.

Hij verving in 2015 bij Napoli Rafael Benítez, die naar Real Madrid vertrok. De 59-jarige coach had vooral kleine clubs onder zijn hoede. In de Serie A trainde hij verder alleen Empoli, dat onder zijn leiding vijftiende werd. Napoli stelde hem vervolgens verrassend aan. Spijt van die keuze was er niet in Napels, want afgelopen seizoen werd de Zuid-Italiaanse club tweede in de Serie A.

