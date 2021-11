Podcast | ‘Frenkie de Jong moet goed nadenken over zijn volgende stap’

De nieuwe AD Voetbalpodcast gaat in op de Champions League, waarin Barcelona vanavond in actie komt. Maar ook de de gepromoveerde clubs Cambuur Leeuwarden, Go Ahead Eagles en NEC komen aan bod. Presentator Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou bespreken hun prestaties dit seizoen.

,,Ik vind het van alle drie heel knap wat ze nu presteren’’, vertelt Mossou. ,,Ik vond de sfeer zondagavond bij Go Ahead heerlijk. Een positieve uitzondering op al die supportersverhalen van dit weekend. Eagles heeft het aan de top ook heel goed geregeld. Ik heb het vaker gezegd: je hebt één eigenaar of geen eigenaar. Je moet niet te veel kapiteins op een schip hebben. Dat heeft Go Ahead goed gedaan met Alex Kroes als grootaandeelhouder en een goede directie, goede trainer. Dat hebben veel clubs in de eredivisie niet.’’

In de Champions League komt Barcelona vanavond in actie tegen Dinamo Kiev. De trainerswissel heeft afgelopen weekend nog geen zege opgeleverd. Mossou: ,,Ik heb in Spanje vorige week alles gevolgd. En voor ons is het jammer dat Koeman weg is, maar ze staan negende met een selectie die op papier een waarde heeft van 700 miljoen euro. Dan is de gouden wet bij Barcelona dat je wordt ontslagen.’’

Maar de problemen bij Barcelona zijn groot, zoals we allemaal weten. ,,Het kan best zijn dat Barcelona straks een soort AC Milan wordt. Dat je de komende jaren een Europa League-club wordt of zelfs dat niet. En dat is vervelend voor de Nederlanders die er nu zitten. Dus moet ook iemand als Frenkie de Jong ook goed nadenken wat hij gaat doen. Wat gaat Barcelona de komende twee jaar voor mij betekenen?’’

