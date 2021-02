Podolski haalt uit naar Köln-spelers die eigen fans beledigen: ‘Shirt niet waard’

Negentiende in Serie A Parma heeft na Zirkzee ook Pellè binnen in strijd tegen degradatie

5 februari Parma heeft na Oranje-jeugdinternational Joshua Zirkzee (19) ook de ervaren spits Graziano Pellè (35) in huis gehaald. De voormalig spits van AZ en Feyenoord was transfervrij nadat een lucratieve periode van vierenhalf jaar in China was afgelopen. Pellè tekende bij de huidige nummer 19 van de Serie A een verbintenis tot het einde van dit seizoen, Zirkzee wordt voor een halfjaar gehuurd van Bayern München.