Pogba gaat geluk beproeven in Tours

De 28-jarige aanvaller, die in april 2017 zijn laatste serieuze wedstrijd voor Sparta Rotterdam speelde, heeft een contractje ondertekend bij Tours. Hij is eindelijk weer speelklaar nadat hij door onder meer een achillespeesblessure bijna achttien maanden aan de kant stond.

Pogba, international van Guinee, was eerder deze zomer op proef bij de Duitse club KFC Uerdingen, dat eveneens op het derde profniveau uitkomt. De stage leverde hem toen nog geen contract op, naar verluidt omdat hij in die periode nog wat aan de zware kant was. Nu is hij naar eigen zeggen weer helemaal klaar voor het grote werk.



,,De revalidatie was lang en moeilijk, maar ik heb altijd vertrouwen gehouden dat ik weer terug op mijn oude niveau zou kunnen komen'', liet Pogba weten. ,,Fysiek en mentaal voel ik mij weer 100 procent. Ik ben heel blij om weer op het veld te staan en ga er alles aan doen om met Tours te promoveren naar de tweede divisie.''