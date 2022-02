Polen en Zweden weigeren tegen Rusland te spelen in play-offs voor WK in Qatar: ‘Geen woorden meer, tijd voor actie!’

Polen is vanwege de oorlog in Oekraïne niet van plan om op 24 maart de play-off voor het WK voetbal tegen Rusland te gaan spelen. Dat zegt de Poolse bondsvoorzitter Cezary Kulesza op Twitter.

,,Geen woorden meer, tijd voor actie! Door de escalatie van de agressie van Rusland richting Oekraïne is het Poolse nationale team niet van plan om de play-off wedstrijd tegen Rusland te spelen. Dit is de enige juiste beslissing. We zijn in gesprek met de federaties van Tsjechië en Zweden en de FIFA om een gemeenschappelijk standpunt voor te leggen", zo plaatst de bondsvoorzitter op zijn social media.

Sterspeler Robert Lewandowski is het volledig met die beslissing eens, zo laat hij op social media weten. ,,Het is de juiste beslissing. Ik kan me niet voorstellen om tegen Rusland te spelen in een situatie waarbij het geweld in Oekraïne doorgaat. Russische voetballers en fans zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is.”

Polen, Rusland, Tsjechië en Zweden plaatsten zich voor de play-offs voor het WK aan het einde van dit jaar in Qatar. De winnaars van Rusland-Polen en Zweden-Tsjechië spelen op 29 maart om één WK-ticket. Oekraïne is ook nog in de race voor een WK-ticket, maar dat land speelt één of twee keer een uitwedstrijd. Op 24 maart gaan de Oekraïners op bezoek bij Schotland. Bij winst volgt opnieuw een uitwedstrijd: tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk.

Zweden

Ook de Zweedse voetbalploeg zal niet in actie komen tegen Rusland. ‘De bond heeft besloten dat er geen eventuele play-offs tegen Rusland zullen worden gespeeld, ook niet op een andere locatie’, schrijft de SvFF in een statement. Voorzitter Karl-Erik Nilsson ligt het besluit op de website verder toe. ,,De illegale en diep onrechtvaardige invasie van Oekraïne maakt momenteel alle voetbalduels met Rusland onmogelijk. We dringen er daarom bij de FIFA op aan te besluiten dat de play-offwedstrijden in maart waaraan Rusland deelneemt, worden afgelast. Maar wat de FIFA ook kiest, we spelen in maart niet tegen Rusland.’’

Gisteren besloot de UEFA al dat teams uit Rusland en Oekraïne, en dus ook de nationale teams, voorlopig hun thuiswedstrijden op neutraal terrein af moeten werken. De wedstrijd tussen Rusland en Polen zou dus op een dergelijk neutraal terrein afgewerkt moeten worden, omdat Rusland thuis speelt. Polen is echter dus niet van plan überhaupt aan te treden.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: