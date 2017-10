Polen hengelt WK-ticket binnen, Denemarken naar play-offs

Polen heeft de uitstekende uitgangspositie met het oog op het rechtstreekse WK-ticket in Groep E ook daadwerkelijk verzilverd. Het won thuis in een vreemd duel van Montenegro (4-2) en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor het mondiale eindtoernooi. Denemarken speelde tegelijkertijd gelijk tegen Roemenië en is als tweede geëindigd. Het is daarmee zeker van de play-offs.

Polen had aan een punt genoeg in het thuisduel met Montenegro en zat na vijf minuten al op rozen door de openingstreffer van Krzysztof Maczynski. Na een kwartier leek het duel vervolgens beslist, toen Kamil Grosicki de voorsprong verdubbelde. De 2-1 van Stefan Musoga bracht de spanning echter weer terug en na de 2-2 van Zarko Tomasevic leek een stunt alsnog in de maak. Kort na die gelijkmaker zorgden een treffer van Robert Lewandowski en Filip Stojkovic (eigen goal) voor opluchting bij het thuispubliek, Polen reist komende zomer definitief af naar Rusland.

Door de Poolse zege was Denemarken al kansloos voor de eerste plaats, maar omdat concurrent Montenegro dus verloor, was de tweede plaats sowieso binnen. De 1-0 van Nicklas Bendtner, na een heerlijke assist van Christian Eriksen, werd nog onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Eriksen zorgde met een strafschop in de tweede helft zelf voor de geldige openingsgoal, maar door een goal van Ciprian Deac eindigde het in 1-1. Omdat Denemarken desondanks nooit meer de slechtste nummer twee kan worden, zijn zij zeker van de play-offs.