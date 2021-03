Politie-inval is de zoveelste zwarte bladzijde in een hectisch en somber jaar voor Barça

Samenvatting Scorende verdedi­gers Dias en Stones bezorgen Manchester City twintigste zege op rij

27 februari Manchester City heeft in de thuiswedstrijd tegen West Ham United geen fout gemaakt. Waar het vaak de aanvallers zijn die de show stelen bij de Engelse topclub, waren het dit keer de centrale verdedigers die voor de beslissing zorgden: 2-1. Het betekende de veertiende competitiezege op rij voor de koploper van de Premier League, de twintigste op rij in alle competities en City is al sinds 21 november ongeslagen.