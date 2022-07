Politieman weet niet dat hij AC Milan-middenvelder Bakayoko staande houdt: ‘Wie?’

De beelden dateren van 3 juli, maar gaan nu pas rond op sociale media. De 27-jarige Fransman wordt in de wijk Porta Garibaldi na een schietpartij in de buurt door de politie van Milaan staande gehouden. Terwijl een agent hem fouilleert, richt een andere agente haar wapen op de auto, waar een vriend van de voetballer nog steeds achter het stuur zit.

Even later komt er ook een derde agent in het spel. Waarna die iets zegt tegen zijn collega’s, lijken ze te beseffen dat het om Bakayoko gaat.

De Milanese politie kwam vandaag met een statement over de zaak. ,,Het fouilleren gebeurde op 3 juli. Er was daarvoor een schietpartij in de nabije omgeving. De twee mannen reden in dezelfde auto als de verdachten en voldeden aan de beschrijving. Een van hen was een man met een donkere huidskleur en een groene T-shirt. Vandaar dat een pistool werd getrokken.”