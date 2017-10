Poll: heeft Ronald Koeman nog toekomst bij Everton?

Koeman niet blij met uitlatingen Nijhuis: 'Ga terug in je mand'

17:24 Ronald Koeman was na afloop van Everton - Arsenal (2-5) niet alleen teleurgesteld over de wedstrijd, maar ook over de uitlatingen van scheidsrechter Bas Nijhuis in Voetbal International afgelopen vrijdag. Daarin deed hij uitlatingen over opmerkingen van Koeman na Everton - Olympique Lyon (1-2) van afgelopen donderdag. ,,Ook deze mensen moeten tegenwoordig boeken verkopen. Ik vind het heel laag dat hij zich zo uit als scheidsrechter. Ga in je mand en fluit je wedstrijden."