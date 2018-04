Poll: was het wel of geen terechte strafschop voor Real Madrid?

Juventus kwam na de 0-3 nederlaag in Turijn van vorige week knap terug met een 0-3 voorsprong in Madrid, maar dertig seconden voor het verstrijken van de tijd was daar het beslissende moment in de wedstrijd: penalty voor Real Madrid, die door Cristiano Ronaldo feilloos werd binnengeschoten: 1-3. In alle huiskamers, kantines, voetbalchats en voetbalprogramma's ging het vanaf dat moment nog maar over één ding: was het wel of geen terechte strafschop voor Real Madrid?