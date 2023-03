Poll | Welke club wint volgens jou de Champions League?

Een operatie van 111 miljoen euro: hoe Neymar zijn toekomst in de handen van twee doktoren legde

Twee paar ogen bogen zich in Doha over een rechterenkel van 111 miljoen euro. Twee vermaarde chirurgen probeerden recht te trekken wat krom staat. De carrière van Neymar (31) lag vrijdagmiddag in handen van een Brit en een Belg: dr. James Calder en dr. Pieter D’Hooghe. Alles wat u moet weten over een complexe operatie op Champions League-niveau.