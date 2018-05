Poll: Wie moet Zidane opvolgen bij Real Madrid?

Nijhuis ziet WK-gast­land Rusland verliezen in Oostenrijk

30 mei De Russische voetballers lijken nog niet klaar voor het WK op eigen bodem. Het gastland ging in een oefeninterland in en tegen Oostenrijk met 1-0 onderuit. Alessandro Schöpf maakte in de 28ste minuut het doelpunt in Innsbruck.