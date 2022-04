Poll: Wie wint dit seizoen de Champions League?

Drie van de clubs die nog in de race zijn wonnen het belangrijkste toernooi van Europa nog nooit: Manchester City stond vorig jaar voor het eerst in de finale, maar daarin was Chelsea met 1-0 te sterk. Tegenstander Atlético Madrid ging drie keer onderuit in de eindstrijd. Villarreal, vorig seizoen de verrassend winnaar van de Europa League, stond als enige kwartfinalist nog nooit in de CL-finale.