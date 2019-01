Polls | Hoe lopen de Europese topcompetities af?

Wie worden er kampioen in de Europese topcompetities? Dat is de hamvraag waar de komende maanden antwoord op gegeven gaat worden. In Frankrijk en Italië hoef je echter geen raketgeleerde te zijn om een zinnig antwoord op die vraag te kunnen geven. Daar zijn de strijden om lijfsbehoud en de topscorerstitel een stuk spannender. Pak de glazen bol er maar bij: hoe lopen de verschillende competities af?

Eredivisie

PSV of Ajax? Dat is in de Nederlandse Eredivisie de grote vraag als het gaat om de kampioensstrijd. Met allebei een doelsaldo van 60-8 en respectievelijk 48 en 46 punten zijn PSV en Ajax de absolute grootmachten in het huidige eredivisieseizoen. PSV kan zich na de winterstop echter volledig richten op het behalen van de 25ste landstitel terwijl Ajax ook in de Champions League en de TOTO KNVB-beker nog actief is. Breekt dat de Amsterdammers op of pakken zij toch de eerste titel sinds 2014? Of zorgt Feyenoord (36 punten) met een miraculeuze tweede seizoenshelft nog voor een historische comeback?

La Liga

Barcelona gaat na zeventien speelrondes met 37 punten aan de leiding in de Spaanse competitie. Het is liefst twaalf seizoenen geleden (2006/2007) dat de koploper van La Liga zo weinig punten had na zeventien speelrondes. Toen was het Sevilla dat met 37 punten aan de leiding ging in Spanje.



Het toont aan dat het ook bij Barcelona dit seizoen niet vanzelf gaat. Voor Real Madrid al helemaal niet. De Koninklijke staat vierde met acht punten achterstand op Barça, vijf op Atlético Madrid en drie op Sevilla. Julen Lopetegui werd halverwege de eerste seizoenshelft al ontslagen en Santiago Solari moet proberen om nog iets van het seizoen te maken in Madrid. Helemaal onrealistisch is dat scenario trouwens ook niet. Real Madrid heeft namelijk nog een wedstrijd tegoed en als die gewonnen wordt, is het verschil met de lijstaanvoerder nog maar vijf punten.

Premier League

Morgen wordt dé wedstrijd van het Premier League-seizoen gespeeld: Manchester City - Liverpool. Als Liverpool die wedstrijd wint, bedraagt de voorsprong op Tottenham Hotspur en Manchester City respectievelijk negen en tien punten. Maar Virgil van Dijk zei het deze week al: ook dan is er nog helemaal niets beslist.



Brengt Manchester City morgen de spanning terug in de Engelse titelrace of blijft Liverpool ongeslagen en stevent het af op de eerste titel sinds 1990? Of verloopt de tweede seizoenshelft compleet anders dan de eerste en kunnen de ploegen op grotere achterstand ook nog voor de titel gaan? Het Manchester United van Ole Gunnar Solskjaer is in de eerste wedstrijden onder Noorse leiding immers onverslaanbaar gebleken...

Bundesliga

Het is even wennen: Bayern München staat niet bovenaan de ranglijst van de Duitse Bundesliga. Sterker nog, de achterstand op koploper Borussia Dortmund bedraagt zes punten. Weet Arjen Robben zijn laatste seizoen in de Allianz Arena alsnog passend af te sluiten met zijn zevende Duitse landstitel op rij en zijn achtste in totaal? Of staat Borussia Dortmund de plek bovenaan niet meer af en wordt net als in 2010/2011 en 2011/2012 het kampioenschap in Dortmund gevierd?

Serie A

Juventus stormt in de Serie A af op de achtste titel op rij. De voorsprong op Napoli, de nummer twee van de ranglijst, bedraagt alweer negen punten. Veel spannender is de strijd om de topscorerstitel. Cristiano Ronaldo kroonde zich in de eerste seizoenshelft tot de grootste goaltjesdief met veertien goals. De Portugese superster van Juventus wordt op de hielen gezeten door de revelatie van het Serie A-seizoen, Krzysztof Piatek. De 23-jarige Pool was namens Genoa dertien keer trefzeker. De 35-jarige Fabio Quagliarella was dit seizoen al twaalf keer trefzeker namens Sampdoria en volgt op plek drie.

Ligue 1