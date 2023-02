Poolse spits met één been dankzij omhaal op krukken in rijtje met Ronaldo, Zlatan en Neymar

met video Jamie Carragher deelt sneer uit aan Virgil van Dijk na afstraf­fing Liverpool: ‘Ik zou nu nog zijn plek kunnen innemen’

Buitenlandse media konden hun ogen niet geloven na de enorme afstraffing van Liverpool dinsdagavond in de Champions League. De Engelse topclub ging in eigen huis met 2-5 onderuit tegen regerend winnaar Real Madrid en lijkt nu al kansloos voor een plek in de kwartfinale. Ook Virgil van Dijk werd niet gespaard in de kritiek.