'Poppy' voortaan toegestaan bij Engeland

De halsstarrige houding leverde de mondiale voetbalbond veel kritiek op, met name van de Britse premier Theresa May, die helemaal niets begreep van de FIFA. ,,Volstrekt belachelijk. Onze voetballers willen met het dragen van de klaproos degenen gedenken die hun levens gaven voor onze veiligheid. Het lijkt me volledig juist om de dit te mogen doen'', zei ze destijds.



De FIFA is volgens Britse media bereid de klaproos toe te staan in de herdenkingsperiode tussen 6 en 14 november, mits de tegenpartij geen bezwaar maakt. Engeland oefent in die periode tegen Duitsland op Wembley. De Duitse bond zou al hebben laten weten de klaproos te aanvaarden.