Portugal en Polen gaan naar Qatar, geen WK voor Zlatan

WK play-offsPortugal en Polen hebben zich voor het WK voetbal 2022 geplaatst. Portugal won door twee treffers van Bruno Fernandes in Porto van stuntploeg Noord-Macedonië (2-0), terwijl Polen in eigen land afrekende met Zweden, eveneens 2-0.

Bondscoach Fernando Santos kon weer beschikken over de geroutineerde verdedigers João Cancelo en Pepe. Voorin kwam de dreiging vooral van de 37-jarige Cristiano Ronaldo, die in de beginfase al rakelings naast schoot, en Diogo Jota. Deze kopte in kansrijke positie via de grond over.



De Noord-Macedoniërs, gesterkt door het verrassende resultaat in en tegen Italië (0-1), voetbalden gedisciplineerd en wonnen veel duels op het middenveld. Uitzicht op een treffer kregen ze niet. Portugal dus wel en die viel na een half uur. Ronaldo legde de bal, door de benen van een opponent, klaar voor Fernandes, die de aanval ook had opgezet: 1-0.

Doelman Stole Dimitrievski maakte geen al te zekere indruk. Hij twijfelde, evenals enkele verdedigers, vlak voor rust opnieuw. Diego Joto liet evenwel na voor meer zekerheid te zorgen in Porto. De tegenstander van de Balkan hield derhalve hoop en zette na de hervatting nog fanatieker druk bij Portugees balbezit. De grote favoriet slaagde er daardoor niet vaak in vlot te combineren en het klasseverschil optimaal te benutten.

Ook Ronaldo slaagde er na een klein uur niet in voor opluchting te brengen, al werden de Macedoniërs mede door de vermoeidheid allengs nog minder gevaarlijk. Pepe, 39 inmiddels, leidde de beslissing in. Hij onderbrak een aanval, zette Diogo Jota aan het werk en diens voorzet bereikte Fernandes op maat. De spelbepaler van Manchester United nam de bal ineens op de rechtervoet en kreeg in de slotfase logisch een applauswissel.

Polen te sterk voor Zweden

Het duel tussen Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic is in het voordeel van Lewandowski geëindigd. Zijn land Polen was uiteindelijk met 2-0 te sterk voor het Zweden van sterspeler Zlatan, die op de bank begon en pas bij een 2-0 achterstand in het veld werd gebracht. Toen hadden Robert Lewandowski (penalty) en Piotr Zielinski de thuisploeg al op voorsprong geschoten. Zweden creëerde wel kansen, maar was niet effectief genoeg.

