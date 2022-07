Portugal en Zwitserland treffen elkaar in poule van Oranje Leeuwinnen

Wiegman ziet Engeland winnen na overlijden van haar zus: ‘Ik ben de speelsters zo dankbaar voor hun steun’

De mannen van Engeland speelden afgelopen week in de Nations League twee interlands in Wolverhampton, maar de duels met Italië (0-0) en Hongarije (0-4) werden geen succes. Het Engelse vrouwenteam van bondscoach Sarina Wiegman liet meer zien op Molineux, waar in aanloop naar het EK in eigen land met 3-0 werd gewonnen van België.

17 juni