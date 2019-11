Portugal plaatst zich voor EK, maar Ronaldo moet nog even wachten op mijlpaal

Oekraïne had zich vorige maand al geplaatst voor het EK en eindigt de groep bovenaan met liefst 20 punten uit acht wedstrijden. Portugal eindigt als tweede met 17 punten. Ook de tweede plaats is in alle kwalificatiegroepen genoeg voor een ticket voor het EK 2020, waar 24 landen aan mee zullen doen. Servië eindigt de kwalificatie met 14 punten uit acht wedstrijden.

Portugal kwam in de 39ste minuut op voorsprong in Luxemburg via Bruno Fernandes, de aanvallende middenvelder en aanvoerder van Sporting Lissabon. Cristiano Ronaldo maakte kort voor tijd nog de 0-2 door van dichtbij binnen te tikken op aangeven van Diogo Jota. De 34-jarige sterspeler van Portugal kwam daarmee op 99 goals in 164 interlands. De mijlpaal van honderd interlandgoals, die eerder alleen werd bereikt door Ali Daei (109 goals voor Iran), zal Ronaldo volgend jaar pas kunnen behalen. Ronaldo scoorde liefst 47 keer in de 46 interlands sinds zijn dertigste verjaardag.