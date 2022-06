Portugal zonder Ronaldo onderuit in Genève, Spanje nieuwe koploper dankzij zege op Tsjechië

Met video Polen boekt benauwde zege op Wales in Nations Lea­gue-groep van Oranje

Polen heeft het nieuw Nations League-seizoen afgetrapt met een benauwde zege op Wales. De wedstrijd eindigde in Wroclaw in 2-1. De winnende goal viel pas vier minuten voor tijd door Karol Swiderski. Nederland en België zijn de andere twee landen in groep 4 van de A-divisie. Zij treffen elkaar vrijdag in Brussel.

1 juni