Portugese bekerfinale van Lissabon naar Coimbra

Topvoetbal in Europa LIVE | Sheffield en Spurs strijden voor plek 7, Atalanta met De Roon en Gosens

18:47 Voetbal in vier grote Europese landen vanavond. In Duitsland strijdt Werder Bremen tegen degradatie, in Engeland gaat de kersverse kampioen Liverpool op bezoek bij runner-up Manchester City en in Spanje wil koploper Real Madrid het gat met concurrent FC Barcelona vergroten tot vier punten. Mis niets in dit liveblog! Premier League | LIVE Sheffield United - Tottenham Hotspur 0-0 Manchester City - Liverpool (aftrap 21.15 uur) Serie A Atalanta Bergamo - Napoli (aftrap 19.30 uur) Promotie/degradatie Bundesliga Werder Bremen - Heidenheim (aftrap 20.30 uur) La Liga Real Madrid - Getafe (aftrap 22.00 uur) Volg hier de tussenstanden van alle duels in de topcompetities!