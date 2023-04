Prachtgoal Wolverhampton gooit roet in het eten bij Chelsea-rentree Lampard

Met video Manchester United moeizaam langs Brentford bij zeldzame reserverol Wout Weghorst

Na drie tegenvallende resultaten heeft Manchester United weer een wedstrijd in de Premier League gewonnen. De formatie van trainer Erik ten Hag versloeg op het eigen Old Trafford Brentford, 1-0. Ook Newcastle United, dat net als Manchester strijdt voor een plaats bij de eerste vier, had succes. De club won ruim de uitwedstrijd bij West Ham United, 1-5.