Prachtig ontvangst voor ‘Gini Wijnaldoem’ in Stadio Olimpico bij debuut voor AS Roma

Met videoGeorginio Wijnaldum heeft vanavond een prachtig ontvangst gekregen van de supporters van AS Roma. Nadat hij donderdag al door duizenden fans werd onthaald op de luchthaven van Rome, kreeg hij vanavond een schitterend welkom in Stadio Olimpico.

AS Roma won vanavond met 5-0 van Shakhtar Donetsk uit Oekraïne, de laatste tegenstander voor de competitiestart van volgende week. Wijnaldum kwam halverwege de tweede helft binnen de lijnen voor Nicolò Zaniolo, die kort daarvoor de 4-0 had gemaakt. Ook Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini en Edoardo Bove waren trefzeker voor de ploeg van trainer José Mourinho. Juchym Konoplja maakte een eigen doelpunt. Rick Karsdorp deed de tweede helft mee bij Roma, dat als winnaar van de Conference League dit seizoen in de Europa League actief zal zijn.

Wijnaldum kwam voor de wedstrijd bij de spelerspresentatie het veld op begeleid door de klanken van This Girl van Kungs vs Cookin’ on 3 Burners, een populaire zomerhit in 2016 die het in voetbalstadions al jaren goed doet. Duizenden supporters zongen uit volle borst ‘Po po po, Gini Wijnaldoem’ om hun nieuwste aanwinst welkom te heten in het Stadio Olimpico.

De ploeg van José Mourinho zou vanavond eigenlijk aantreden tegen FC Barcelona in Camp Nou om de Trofeu Joan Gamper, maar vorige maand besloot Roma dat contract te verscheuren, tot woede van Barcelona. De Spaanse topclub vond in het Mexicaanse Pumas UNAM een vervanger voor Roma, maar gezien de uitslag (4-0 na 18 minuten, 6-0 na 90 minuten) was dat niet de test waar Xavi op zal hebben gehoopt een week voor de competitiestart tegen Rayo Vallecano. AS Roma begint volgende week in het zuiden van Italië aan de Serie A met de uitwedstrijd bij Salernitana.

Ook zomeraanwinst Paulo Dybala (transfervrij overgekomen van Juventus) kreeg een staande ovatie in Stadio Olimpico, nadat de Argentijn vorige week al een onvergetelijk welkom kreeg van zo'n tienduizend fans op het Palazzo Civilita della Italiana. Ook coach Mourinho en de spelers die in mei de Conference League-finale tegen Feyenoord wonnen in Tirana kregen een warm welkom terug in Stadio Olimpico.

Wijnaldum werd vrijdag op social media gepresenteerd door AS Roma, met een filmpje waarbij hij in zijn nieuwe tenue uit een zwembad stapte. Dat filmpje werd niet door iedereen met hetzelfde enthousiasme ontvangen, maar de beelden van vanavond zorgen voor veel lovende reacties op social media.

Wijnaldum vertelde vrijdag over zijn keuze voor AS Roma, dat hem dit seizoen op huurbasis verlost van zijn uitzichtloze positie bij Paris Saint-Germain, waar hij na een lange zomervakantie niet eens mee mocht doen aan de trainingen in de voorbereiding op dit seizoen. ,,Ik ben heel blij dat ik nu een Roma-speler ben”, aldus Wijnaldum op de site van AS Roma. ,,De club heeft aangetoond me erg graag te willen hebben en ook de fans hebben me de afgelopen dagen via social media warm ontvangen. Dat geeft een speler altijd veel vertrouwen. Ik ga 100 procent geven om samen met het team onze doelen te bereiken", zei de 31-jarige Rotterdammer, die met rugnummer 25 gaat spelen bij Roma.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum in het shirt van AS Roma. © AS Roma

Volledig scherm Paulo Dybala. © AFP