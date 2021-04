Premier Johnson: ‘Super League raakt nationale voetbal in het hart’

Spaanse media bewieroken ‘machine’ Frenkie de Jong: ‘Een 10, de kwaliteit spatte ervan af!’

18 april Lionel Messi en Frenkie de Jong loodsten FC Barcelona gisteravond in de Copa del Rey tegen Athletic Club (4-0) naar de eerste prijs sinds de titel in 2018. De twee worden bewierookt in de Spaanse media en krijgen van de grote sportkranten beiden een ‘10’. ,,Dit was een memorabele wedstrijd van de Nederlander.”