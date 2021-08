Premier League én La Liga liggen op ramkoers met FIFA en houden internationals thuis

De Engelse clubs uit de Premier League liggen op ramkoers met de wereldvoetbalbond FIFA. Ze weigeren voor de komende interlandperiode spelers af te staan die wedstrijden moeten gaan spelen in landen waar het besmettingsrisico hoog is en die derhalve rood van kleur zijn op de coronakaart.

Dat betekent dat spelers die uit die landen terugkeren eerst tien dagen in een quarantainehotel in Groot-Brittannië dienen te verblijven. Voor de clubs is dat onacceptabel, omdat de betreffende internationals dan waarschijnlijk twee competitiewedstrijden moeten missen. Volgens de koepelorganisatie van de Premier League gaat het om bijna zestig spelers van negentien clubs die komende maand naar 26 landen van de rode lijst zouden moeten reizen. ,,De clubs hebben unaniem besloten om deze spelers niet vrij te geven voor hun internationale verplichtingen”, laat de Premier League weten.

Volgens de Engelse club is deze maatregel een gevolg van het beleid van de FIFA. De wereldvoetbalbond gaf vorig seizoen nog toestemming aan de clubs om hun internationals thuis te houden als ze bij terugkeer eerst in isolatie zouden moeten gaan. Die dispensatieregeling is echter dit voorjaar geschrapt.

Van Liverpool was al bekend dat de Egyptische aanvaller Mohamed Salah geen toestemming krijgt om met zijn land twee WK-kwalificatiewedstrijden af te werken. Waarschijnlijk zal de Engelse topclub ook de Braziliaanse internationals Fabinho, Roberto Firmino en Alisson Becker niet vrijgeven voor de komende drie WK-kwalificatieduels. De FIFA heeft nog niet gereageerd op het standpunt van de clubs uit de Premier League, dat mogelijk navolging gaat krijgen in andere grote voetballanden.

La Liga

Ook de Spaanse profliga steunt alle clubs die geen spelers willen vrijgeven voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika. In tegenstelling tot de teams in de Premier League wijst La Liga als reden niet naar de coronapandemie, maar naar een besluit van de FIFA om de interlandbreak voor Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen.

Volledig scherm Casemiro, een van de Zuid-Amerikaanse internationals in La Liga. © AP

,,We kunnen de zwaarwegende en eenzijdige beslissing van de wereldvoetbalbond FIFA om de tijd voor vrijgave in Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen tot elf dagen, niet aanvaarden”, meldt La Liga in een verklaring. De Spaanse competitie voegt eraan toe dat de nieuwe regel desnoods juridisch zal worden aangevochten.

De betrokken clubs dreigen hun spelers te moeten missen voor de speeldagen op 11 en 12 september. In totaal gaat het om zo’n 25 internationals, maar dat aantal kan nog oplopen.