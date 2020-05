Premier League-spelers hebben cruciale stem in hervatting competitie

Door Geert Langendorff

Als de Premier League zijn zin krijgt, veranderen trainingscomplexen van de clubs de komende weken in veredelde laboratoria om een beoogde hervatting van de competitie op 8 of 12 juni mogelijk te maken. Stadions wacht eenzelfde transformatie om het coronavirus buiten de deur te houden. De verstrekkende plannen vallen of staan met de medewerking van de spelers. Niemand kan worden verplicht om terug te keren op het veld.

De Premier League presenteerde tijdens een vergadering een gedetailleerd document met daarin uitgewerkte voorschriften voor voetbal tijdens de crisis. Daarmee liep de competitie alvast vooruit op de positieve geluiden vanuit Westminster. Premier Boris Johnson gaf gisteren aan dat de pandemie over zijn hoogtepunt heen lijkt. Als deze trend doorzet, gaat hij volgende week stappen aankondigen om de lockdown af te zwakken.

Proefdieren

Anders dan in Nederland, België en Frankrijk wil de regering meewerken om de competities af te maken. Project Restart krijgt de steun van Johnson, mits het temmen van het grillige virus geen terugslag krijgt. Een eenvoudig traject wordt het niet. Lang niet alle spelers voelen ervoor om zich als proefdieren te laten gebruiken. Sergio Agüero van Manchester City liet weten op de Argentijnse televisie ‘bang’ te zijn.

Het wegnemen van wantrouwen over de motieven van de Premier League en de overheid stond daarom bovenaan de agenda van de vergadering. De gezondheid van de voetballers en de technische staf gaat voor geld en politiek gewin. Vooraf kregen de clubs individueel te horen, wat medische experts noodzakelijk achten om professionele sport veilig te houden. Over de details werd vandaag uitvoerig gesproken.

Volledig scherm Manchester City-spits Sergio Agüero staat niet bepaald te popelen om weer te gaan voetballen tijdens de pandemie. © BSR Agency

Als Johnson volgende week donderdag de weg vrij maakt, worden alle spelers getest op het virus. Daarna zou dan kunnen worden begonnen aan de voorbereiding op het resterende deel van het seizoen. Een warm wederzien zal het niet worden. Voetballers moeten maskers dragen, hun auto’s ver van elkaar parkeren en thuis douchen. Besprekingen verlopen via een videoverbinding. Gezamenlijk eten is verboden.

Het dringende advies van experts om de 92 duels in de hoogste divisie af te werken op neutraal terrein zorgt voor meer scepsis. De clubs voelen er weinig voor om het thuisvoordeel zomaar op te geven. Over het voetballen in ‘lege’ stadions bestaat ook twijfel. Zelfs zonder publiek lopen er minimaal honderd mensen rond. Het idee om selecties wekenlang in afzondering in hotels te plaatsen, ligt eveneens gevoelig.

Testen

Voormalig Chelsea-teamarts Eva Carneiro gaf vooraf het voornaamste probleem aan. Als een speler het virus oploopt, wordt het seizoen, dat volgens de huidige planning op 2 augustus zou moeten eindigen, alsnog afgeblazen. ,,Als het voetbal wordt hervat, dan is testen cruciaal en moet er speciale (corona)training aan alle betrokkenen worden gegeven”, zei ze. Het toeval moet worden uitgesloten.

Volledig scherm Eva Carneiro. © AP

Het testen van spelers op het coronavirus, minimaal tweemaal per week, staat centraal in de blauwdruk. De Premier League is zich hierbij bewust van de morele bezwaren. Het voetbal mag geen uitzonderingspositie opeisen. Zolang testen relatief schaars blijven, kan van zo’n megaoperatie geen sprake zijn. Premier Johnson liet gisteren weten, dat het daarmee de goede kant opgaat.

De bezwaren van clubs en spelers verdwenen niet volledig, maar overeenstemming over de veiligheidsvoorschriften werd wel bereikt. Afgesproken is om het besluit van Johnson af te wachten met de insteek het seizoen af te maken. Met zijn advies in de hand wordt volgende week vrijdag verder vergaderd, mogelijk direct gevolgd door een stemming. In theorie zou de Premier League dan kunnen worden hervat.