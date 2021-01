Premier League-spelers lappen coronaregels aan hun laars

,,Ik weet ervan, we veroordelen dit natuurlijk", zei Hodgson na de zege van Crystal Palace op Sheffield United (2-0). ,,We zijn boos, dit doet het beeld van de club en van Luka zelf geen goed." Milivojevic mocht toch voetballen, omdat een coronatest een negatieve uitslag opleverde. ,,De Premier League gaf toestemming dat hij mocht spelen, we wisten dus dat hij de tegenstander niet in gevaar zou brengen. Maar het gaat hier niet zozeer om het risico op het voetbalveld, het gaat om de risico's die mensen nemen als ze de overheidsregels negeren."

Tottenham Hotspur

De Serviërs waren niet de enige spelers die de regels van de Britse regering negeerden. Gisteren meldde de Engelse krant Daily Mail al dat Tottenham Hotspur-spelers Giovanni Lo Celso, Sergio Reguilón en Erik Lamela met hun families waren samen gekomen om kerst te vieren, wat hevige kritiek opleverde in de Engelse media. Mauro Lanzini van West Ham United was ook aanwezig op het feest. Beide clubs veroordeelden de acties van hun spelers, maar deelden geen boetes uit.

Manchester City

Ook Manchester City heeft mogelijk een speler in de selectie die zich niet aan de regels hield. De club doet onderzoek naar het nieuwjaarsfeest dat de Franse verdediger Benjamin Mendy heeft georganiseerd. Mendy zou met de jaarwisseling ook mensen van buitenaf over de vloer hebben gehad. ,,De club is teleurgesteld en voert een intern onderzoek uit”, meldde City aan de BBC. Mendy woont in een regio die valt onder de strengste Britse coronaregels. Het is daar verboden om mensen van buiten het eigen huishouden binnen te ontvangen. Via de sociale media doken wat beelden op van het huisfeestje bij Mendy. De 26-jarige Fransman heeft inmiddels excuses gemaakt.