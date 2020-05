Premier League-spelers mogen vanaf morgen weer in groepsverband trainen

Vandaag werd er gestemd over de maatregel en volgens BBC werd er unaniem vóór het plan gestemd. Uiteraard zijn de groepstrainingen in de Premier League straks ook doorspekt van corona-regels, waarin social distancing nog altijd de norm is en waar er alleen in groepen van vijf gewerkt mag worden. Contact is nog verboden. Deze manier van trainen is een volgende fase in het stappenplan dat in ‘Project Restart’ wordt beschreven, om uiteindelijk het seizoen af te kunnen maken.