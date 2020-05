Premier League vol vertrouwen voor herstart in juni

,,We hebben de eerste stap gezet”, vertelt Masters over de trainingen die deze week weer zijn begonnen. ,,Het is fantastisch voor iedereen, ook voor de fans, om de spelers weer op het trainingscomplex te zien.”



Masters wil nog geen datum op de hervatting plakken van de competitie die sinds 13 maart stil ligt. ,,Maar we zouden niet de eerste stap hebben gezet als we niet zeker waren dat het veilig was. We moeten respect hebben voor de spelers die nu niet willen trainen, maar ik zou me comfortabel genoeg voelen om weer te beginnen.”