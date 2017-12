Presentatie Costa bij Atlético: 'Lang op deze dag gewacht'

Costa bereikte in september al een akkoord over een terugkeer bij Atlético. Met die club won de spits in 2014 de Spaanse landstitel. Chelsea nam Costa vervolgens over voor 43 miljoen euro. Met Chelsea won hij twee titels. Costa keerde afgelopen zomer niet terug naar Londen, waar hij van trainer Antonio Conte te horen had gekregen dat hij op een zijspoor was beland. De geboren Braziliaan bleef in Brazilië in de hoop dat beide clubs tot een overeenstemming zouden komen, en dat gebeurde uiteindelijk. Volgens Spaanse media betaalde Atlético 55 miljoen.



Atlético heeft een transferverbod tot januari 2018 en kon daardoor in de zomerse transferperiode geen spelers aantrekken. Costa kon in de tussentijd wel meetrainen.



,,Ik heb lang op deze dag gewacht'', zei Costa zondag. ,,Ik ben moe van al het trainen, ik wil weer wedstrijden spelen. Ik ben in betere vorm dan toen ik hier arriveerde. Ik ben de club ontzettend dankbaar dat ze mij de kans hebben gegeven terug te keren.''



Atlético Madrid speelt zaterdag in de Spaanse competitie de thuiswedstrijd tegen Getafe.