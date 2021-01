Presidentsverkiezingen bij FC Barcelona op 7 maart

Samenvatting De slechte serie van Liverpool: al 89 schoten niet raak en 21 punten minder dan vorig jaar

22 januari Liverpool is het even kwijt, zoveel is wel duidelijk. De kampioensploeg van Jürgen Klopp scoorde al vier competitieduels niet en verloor gisteravond na bijna vier jaar weer eens een thuiswedstrijd in de Premier League. Burnley won met 0-1 op Anfield. De slechte serie van The Reds in tien cijfers.